На БелАЭС начали собирать первый реактор 2 1.11.2018, 17:02

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Поставка ядерного топлива на Островецкую АЭС ожидается в ноябре 2018 года.

Специалисты компании «Атомстройэкспорт», инженерного подразделения российской корпорации «Росатом», приступили к сборке реактора первого энергоблока строящейся АЭС в Островце, передает «Радыё Свабода».

Работники компании провели операцию, которая называется проливом активных и пассивных систем безопасности на открытом реакторе - обессоленной водой промыли системы аварийного охлаждения и компенсации давления, прочистили трубопроводы.

Следующий этап работ — гидроиспытания и циркулярная промывка трубопроводов реакторного отделения «на повышенных параметрам».

В сентябре на БелАЭС заявляли, что первый блок Островецкой АЭС уже практически полностью укомплектован работниками, второй - на половину. На тот момент на станции работали 1353 человека, из которых около 900 были «оперативным персоналом». А «оттока кадров» на станции не наблюдали.

Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока сейчас запланирован на декабрь 2019 года, второго - на июль 2020-го.

Лукашенко в сентябре заявлял, что Россия «сорвала сроки» строительство станции (сроки запуска действительно переносились на год). Но «Росатом» ответил на это, что строительство «идет по графику».

По-прежнему не решен вопрос с тем, куда экспортировать лишнюю энергию с атомной станции, когда она будет запущена. На прошлой неделе стало известно, что Финляндия не захотела энергии с БелАЭС, хотя нуждается в нероссийском источнике.

Литовское правительство в сентябре прошлого года одобрило план блокирования импорта электроэнергии с БелАЭС, чтобы усложнить ее строительство, поскольку считает станцию в менее 50 км от Вильнюса угрозой национальной безопасности.

Польша тоже не заинтересовалась энергией с БелАЭС: не нуждается, считает проект опасным и подумывает о собственной АЭС. Украина и Россия не выражали заинтересованности в покупке энергии с БелАЭС.