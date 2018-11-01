Как гродненец восстанавливает редкий пример конструктивизма 1930-х 1.11.2018, 17:15

Оказывается, деревянные дома можно спасать.

Как оказалось, в Гродно не только сносят деревянные постройки, но и дают им вторую жизнь, пишет сайт hrodna.life.

Хороший пример можно увидеть на улице Чкалова, 13. Там 30-летний гродненец Андрей взялся за реставрацию старого деревянного дома, который достался ему по наследству.

Дом №13 был построен в 1930-х и долгое время был жилым. Но после 2010 года постройка опустела и перешла в статус заброшенного жилья. Только в 2018 за него взялся Андрей.

Дом достался ему по наследству, но заниматься им раньше он не мог из-за оформления документов и нехватки денег.

Решил тут жить

Дом Андрея находится в так называемой «Учительской колонии», которая застраивалась на современных улицах Чкалова и Осипенко. Сегодня от целого ансамбля деревянных построек осталось восемь домов в разной степени сохранности.

«Заняться домом раньше у меня не было возможности в основном из-за оформления документов по наследству, – рассказывает Андрей. – Но когда всё решилось, я задумал в доме жить и поэтому занялся им. Привести дом в хорошее состояние вполне реально. Лицевую часть оставим практически без изменений, а внутри почти все поменяем. Конечно, кто то скажет, что снести и построить новый дом лучше. Но в таких домах живут многие люди, значит всё вполне реально».

Не заметить того, что на Чкалова начали спасать старый дом, невозможно. Буквально за месяц рабочие зачистили и покрасили большую часть фасада здания, а скоро приступят к внутренним работам.

«В этом году ограничимся только ремонтом фасада, а в следующем начнем внутренние работы, которые потянут больше всего средств. Конечно, я не осилю все восстановить, только то, на что хватит финансов и сил. Но могу сказать одно: деревянные дома в Гродно можно спасать. Если средства есть, то можно что-то делать, а когда нет, то лучше не браться», – добавил Андрей.

Историк Мечислав Супрон отмечает этот пример как очень положительный.

«В районе улиц Чкалова и Осипенко находятся единственные в своём роде деревянные дома в стиле конструктивизма в ансамбле. Сегодня мы наблюдаем уникальный случай: из заброшенной постройки стали что-то делать. Практика показывает, что деревянные дома у нас сносят, но мы теперь имеем хороший пример. А вообще, много хороших примеров у нас под боком, в том же Друскининкае, где деревянные постройки активно используют под жильё, офисы и рестораны. Главное дать людям возможность».

Рабочие говорят, что самое сложное на данном этапе реставрации дома – чистка перед покраской фасада.

Справка

«Учительская колония» – уникальный комплекс деревянных зданий в стиле конструктивизма, который сохранился в Гродно.

Сегодня улица Осипенко – наверное, самая маленькая улица в Гродно. Здесь всего лишь пять домов. Вместе с еще тремя домами, находящихся рядом на ул. Чкалова, они входят в абсолютно уникальный по европейским меркам комплекс деревянных построек. Дома были возведены в середине 1930-х гг. для учителей. Сегодня от уникального ансамбля деревянных построек осталось всего только восемь домов.