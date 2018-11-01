Показывающий пример пешеходам пес стал звездой Сети 1.11.2018, 17:24

Даже животные способны интуитивно понять правила дорожного движения и им следовать.

Особой сообразительностью славятся дворняжки, пишет segodnya.ua. Примером может служить это видео.

Свидетельства того, что некоторые животные понимают, что такое зебра, и осознанно пользуются ею, появлялись не раз. Чаще всего героями видео оказывались утки с утятами. В данном же случае вся штука в том, что этот песик — образцовый пешеход, который вовсе не считает, что раз он ступил на зебру, его уже должны пропускать.

Песик из Бильчи (недалеко от польского города Кельце) порадовал пользователей Ютуба своей сообразительностью.

Прежде чем пересечь улицу по пешеходному переходу, он тщательно проверил, насколько это безопасно, посмотрев сначала налево, а затем — направо. Пес не стал переходить, когда водитель, который ехал с ее стороны, остановился. Животное терпеливо ждало, пока образуется "окно" в противоположном направлении. Только почувствовав полную безопасность, пес вышел в дорогу.