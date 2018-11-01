«Солсберецкие» явно допустили ошибку 2 Тарас Березовец

1.11.2018, 17:48

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

Российская сторона уже давно ни на что не рассчитывает и ни на что не надеется.

Введение санкционного кремлевского списка из 322 персоналий отвечает нескольким задачам и включает следующие категории.

– украинские политики и чиновники, чьи действия несли и несут прямую угрозу национальным интересам РФ в Украине;

– общественные деятели и журналисты, представляющие угрозу для РФ;

– олигархи, бизнесмены и их ближайшее окружение;

– прямые агенты влияния РФ, которых в российских спецслужбах таким образом "отмывают" от их российского следа. И именно эта часть списка самая интересная.

Задачи публикации списка, на мой взгляд, следующие. Во-первых, публично обозначить список украинских политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которых в Кремле считают виновными за нынешний уровень двусторонних отношений. С этой категорией российская сторона уже давно ни на что не рассчитывает и ни на что не надеется.

Во-вторых, группа отечественных олигархов, особенно ведущая бизнес на территории РФ, которым таким образом посылается четкий сигнал вызова на ковер с целью принудить к переговорам.

В-третьих, группа агентов российского влияния в политическом истеблишменте. Включая их в список вместе с реальными врагами России, в окружении Путина надеются таким образом скрыть их реальную зависимость от Кремля накануне президентских и парламентских выборов. В этой части "солсберецкие" явно допустили ошибку, непреднамеренно засветив в санкционном списке ряд позабытых и неожиданных фамилий, которых таким образом банально спалили.

В целом, список неокончательный и по примеру американских и европейских санкционных проскрипций будет в дальнейшем расширяться.

Тарас Березовец, "Фейсбук"