Журналист Дмитрий Галко уехал в Украину 2 1.11.2018, 17:56

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Дмитрий Галко

Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси ему грозили четыре года «химии».

Белорусский журналист Дмитрий Галко, осужденный в Беларуси на 4 года лишения свободы в учреждении открытого типа за «нападение на милиционера», уехал в Украину, подтвердил «Cвабодзе» его отец Николай.

Сам Галко опубликовал на Facebook пост, в котором передал привет «с воли» и «черные лучи кармы всем, кто делает меня изгнанником». Обвинения против себя Галко называет сфальсифицированными. На снимке он у моря с ребенком - пишет, «этому малышу я пока больше нужен, чем вам».

Напомним, Дмитрия Галко задержали в апреле на белорусско-украинской границе и поместили под стражу. Началась вся эта история еще в 2017 году. 25 ноября 15-летний сын журналиста от первого брака, праздновал свой день рождения вместе с друзьями. Дмитрий Галко был в квартире «за старшего».

На шум вызвали милицию, далее версии отличаются. Милиционеры утверждали, что Галко толкал их, бил по рукам, в драке участвовал даже его 15-летний сын. Галко же уверял, что просто взял милиционера под руку и попросил покинуть квартиру. После происшествия журналист получил штраф за нецензурную брань в публичном месте, затем он вместе с сыном уехал в Украину, где живет его нынешняя жена. Но через некоторое время сын вернулся в Беларусь. Весной и сам Галко поехал в Минск, чтобы «решить проблемы с налоговой», хотя в то время и было известно, что он находится в розыске. Поездка закончилась задержанием, задержание - заключением и судом.