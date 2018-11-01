Древний челн, который достали из Немана, оказался сенсацией 4 1.11.2018, 18:00

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Ему 500 лет.

Продолжение недавней истории про сельчанина, который никого не трогал и спокойно себе гулял по берегу реки, а потом наткнулся на странную деревягу, оказавшуюся объектом интереса водолазов и историков, пишет onliner.by.

Чёлн привезли в город-герой Минск и изучили. Оказалось, ему полтысячелетия. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель дайвинг-центра «Морской Пегас» Андрей Лихачев, а потом и ребята из Академии наук.

— Хорошие новости для тех, кто в теме! И не очень для диванных экспертов. Дата рубки дерева, из которого сделан Николаевский чёлн на рубеже 15—16-го века, 1500 год! Дерево — дуб, росло 300 лет! — написал в своем Facebook Лихачев.

По мнению ученых, чёлн был сделан приблизительно в 1500—1510 годах. Историки уже называют это археологической сенсацией.

— В НАН Беларуси проведено дендрохронологическое датирование лодки-челна, поднятой на прошлой неделе со дна реки Неман у деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области в результате совместной экспедиции Института истории НАН Беларуси, дайвинг-центра «Морской Пегас» и участников джип-форума 4×4. Результаты исследований показали, что чёлн был сделан приблизительно в 1500—1510 годах, — говорится в релизе.

Исследования проводились под руководством Максима Ермохина. Он кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории продуктивности и устойчивости растительных сообществ Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси.

— Установлено также, что на момент рубки возраст дуба, из которого сделана древняя лодка, был около 300 лет. Следовательно, дерево начало расти в самом начале XIII века. В настоящее время лодка-чёлн находится в Институте истории НАН Беларуси для проведения консервационных мероприятий и подготовки к будущему экспонированию, — радостно сообщают ученые.