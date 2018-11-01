Дуров захватил Пу… Захарина! Антон Орехъ

1.11.2018, 18:25

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Антон Орехъ

И что подумает российский зритель, жуя попкорн и начос?

До утра четверга я и знать не знал ни про какой «Хантер Киллер». Увидал бы в афише – конечно, не пошел бы. Мало ли всякой туфты в прокате. Нарисованные супергерои спасают нарисованный мир от нарисованных суперзлодеев. И название неинтересное… Да погодите! Я написал эти четыре строки и решил посмотреть трейлер. Я видал этот трейлер уже несколько раз, оказывается! Я вообще думал, что этот фильм про то, как умная Америка побеждает глупую Россию и даже удивлялся, как такое могут показывать у нас при теперешних-то раскладах.

Но просмотр трейлера не вызвал во мне ни малейшего поползновения к просмотру всей картины целиком. А теперь вот может и посмотрю. Ничто так не раскручивает фильмы в нашем прокате, как запрет или попытка запрета фильмов к прокату. «Матильда», «Смерть Сталина» — да много уже наименований в этом странном списке.

У Минкульта есть официальная версия, что какие-то копии куда-то не туда сдали и не вовремя. Поверим в эту версию, хотя верится в нее с трудом. Чиновники Минкульта чудаки, но не дураки. По сценарию американцы спасают русского президента, против которого созрел мятеж. Во главе мятежа – министр обороны. И что подумает наш зритель, жуя попкорн и начос? Ну, не могут же волей-неволей не возникнуть ненужные ассоциации. И станут они себя фантазии представлять про заговор Шойгу против Путина. К тому же даже теоретически — даже в кино — у президента России не должно быть никакой другой фамилии, кроме нынешней! Какой еще Захарин!

В зрительном зале сидит поколение, которое успело родиться, вырасти, закончить школу и не знало никакого другого президента – а тут какой-то Захарин. Которого спасает Америка! Будет она за просто так спасать нашего президента! Значит, этот Захарин наверняка их агент. Да и фамилия у министра обороны какая-то с намеком – Дуров. Так что я бы не рисковал и не стал нервировать и наводить на странные мысли нашу неокрепшую аудиторию. Пускай себе хранится жесткий диск с копией «Хантер Киллера» в запасниках Госфильмофонда. А мы пока будем скачивать, смотреть и ржать, разводя руками и понимая, что если бы не запрет, то никто бы этот фильм и не стал бы глядеть.

Антон Орехъ, Telegram-канал «Antony Nut»