Мотивационный фильм белорусского режиссера Станислава Купченко о выдающихся белорусских пловцах минского клуба «Зубр».

Документальная белорусская кинокартина А.Богунова и С.Купченко повествует о пути к победам плавательной команды "Минского клуба мастеров плавания "Зубр". Посредством рассказа о системном подходе к подготовке и высочайшей мотивации спортсменов, фильм раскрывает секреты достижения высоких спортивных результатов, pressball.by.

Именно белорусским клубом "Зубр" (М.Крук, И.Коваленок, П.Лагун, П.Зинькевич) были завоеваны все самые престижные международные титулы в плавании в категории Мастерс, чего ранее не удавалось ни одному эстафетному квартету: "золото" и мировой рекорд в эстафетном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в категории Мастерс (2015 год), "золото" — на чемпионате Европы по водным видам спорта (2016 год), — два "золота" в эстафетах на Всемирных играх Мастерс (2017 год).

Благодаря вышеперечисленным достижениям клуб "Зубр" широко известен за рубежом, а интерес к Беларуси через многотысячное сообщество пловцов в мире постоянно растет.

Фильм "Никого впереди" не является лишь биографическим или документальным, эта мотивационная картина может служить своего рода библией к достижению высоких результатов и может быть показана во многих спортивных учреждениях.

Герои фильма повествуют об истории своих побед посредством афоризмов и лозунгов, приковывая внимание зрителя к своему виду спорта, находящегося сейчас в тяжелом положении, в олимпийской программе которого разыгрывается около 100 медалей.

Хотя речь в фильме и строится на основе плавания, спортсмены явно не ведут повествование лишь о своем виде, мотивируя к таким же достижениям абсолютно в любом виде спорта

Плавание, как один из самых полезных для здоровья видов спорта, имеет прямое отношение к предупреждению рисков развития различных заболеваний.

Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси, тренер команды "Зубр" объясняет: "Отраженные в фильме события — это новый взгляд на плавание. Помимо контроля за сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, эндокринной системами, важными и сложнейшими аспектами являются — психология спортсмена и его мотивация. Главное — победа, а не участие!".

Фильм "Никого впереди" — это не история команды, это "новый продукт" о достижении результата — через интеллектуальный подход — основанный на истинном патриотизме.