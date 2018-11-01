Александр Кабанов: 150 новых рабочих мест не стоят здоровья 300 тысяч брестчан 5 1.11.2018, 19:11

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Александр Кабанов

Активист ответил Румасу.

Активист сопротивления аккумуляторному заводу под Брестом, блогер Александр Кабанов считает слова премьер-министра белорусского правительства Сергея Румаса о безопасности вредного завода «АйПауэр» безответственными и мнения некомпетентными.

Сергей Румас, выступая перед «депутатами» «палаты представителей», на вопрос о конфликтной ситуации в Бресте вокруг аккумуляторного завода, сказал, что опасения по поводу строительства завода «АйПауэр» возле Бреста сильно преувеличены. Нужно обращать внимание на то, отметил чиновник, что «были проведены все экологические экспертизы, все согласовано с вышестоящими службами, предприятие высокотехнологичное, появятся новые рабочие высокооплачиваемые места». В то время, когда властям представлены документы об опасности, которую несет завод, говорит «Радыё Рацыя» Александр Кабанов:

- Если бы любой чиновник узнал, что он что-то скажет, а это будет не так, то он может потерять свое место, как минимум, а то и сесть на нары. Тогда они бы задумывались о том, что говорят. Мы озвучили факты, например, о загрязнении окружающей среды от всех действующих предприятий, а также тех, которые были закрыты по этой причине, именно из-за загрязнения окружающей среды.

По словам Александра Кабанова, рабочие места - это хорошо. Но 150 новых рабочих мест не стоят здоровья трехсот тысяч брестчан. Да и с зарплатами большими также сильно сомнительно. Как показывает практика на уже существующих аналогичных заводах в Пинске и Белоозерске.