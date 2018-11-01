Опру Уинфри и Тома Хэнкса назвали лучшими кандидатами в президенты США 1.11.2018, 19:20

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Опрa Уинфри и Том Хэнкс

Американские граждане назвали лучших кандидатов на должность президента США из числа представителей шоу-бизнеса.

Американские граждане посчитали телеведущую Опру Уинфри и актеров Тома Хэнкса и Дуэйна Джонсона лучшими кандидатами на должность следующего президента США из числа представителей шоу-бизнеса. Это следует из данных опроса People Maven, передает РБК.

Согласно исследованию, за Уинфри проголосовали 208 человек, за Хэнкса — 142, а за Джонсона — 114. Всего предлагалось выбрать из 20 кандидатов. В десятку самых популярных кандидатов в президенты вошли телеведущая Эллен ДеДженерес, актеры Морган Фриман, Джордж Клуни, Дензел Вашингтон, Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо и рэпер Канье Уэст.

В целом, Уинфри, Хэнкс и Джонсон получили 43% голосов. При этом 23% голосов за телеведущую отдали американцы в возрасте от 42 до 49 лет, 22% — от 34 до 41 года, также за нее проголосовали 19% молодых людей от 18 до 25 лет. Среди сторонников Хэнкса больше всего оказалось пожилых людей в возрасте от 66 до 73 лет (26%), а за Джонсона больше всего отдали голоса граждане США, которым от 26 до 33 лет (13%).

Согласно опросу, 64% респондентов предпочли президента-мужчину. Опрос проводился с 17 по 24 октября 2018 года среди 1082 американцев в возрасте от 18 до 73 лет. Следующие выборы президента США пройдут в 2020 году.