Чемпиона мира по футболу приговорили к двум годам тюрьмы за связь с мафией 1.11.2018, 19:36

1,473

Винченцо Яквинта

Бывший форвард сборной Италии признан виновным в незаконном обороте оружия.

31 октября суд Реджо-Эмилии (Италия) приговорил 125 человек к различным срокам тюремного заключения за мафиозную деятельность. Среди осужденных – знаменитый футболист Винченцо Яквинта, сообщает gordonua.com со ссылкой на RAINews.

Бывший форвард национальной сборной признан виновным в незаконном обороте оружия. Следствие установило, что он передал два своих пистолета отцу, Джузеппе Яквинте, который признан одним из лидеров ячейки местной мафии "Ндрангета". Яквинта-старший приговорен к 19 годам тюрьмы.

Прокуратура требовала для футболиста шесть лет заключения.

Винченцо и Джузеппе Яквинта встретили оглашение приговора криками "Позор!" и "Вы смешные!".

Экс-нападающий сборной Италии заявил, что в его семье не знают слово "Ндрангета" и что четыре года, пока шло следствие, он страдал, "как собака, за то, чего никогда не совершал".

Яквинта был игроком итальянской команды, выигравшей титул чемпиона мира в 2006 году. Провел за сборную 40 матчей, забил шесть мячей.