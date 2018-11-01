Минкомсвязи РФ признал неэффективность блокировок в интернете 8 1.11.2018, 20:00

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В РФ планируют отказаться от блокировки контента.

Блокировки в интернете являются неэффективными, поэтому от них в будущем необходимо отказаться. Об этом заявил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Мы <…> полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент», — приводит его слова РИА «Новости».

В качестве примера неэффективности ограничений в интернете Волин привел мессенджеры Telegram и WhatsApp, которые работают в Китае, несмотря на официальную блокировку.

С апреля 2018 года Telegram также заблокирован в России по решению Таганского районного суда Москвы. Причиной стал отказ мессенджера от передачи ключей для дешифровки переписки пользователей в распоряжение ФСБ РФ. Несмотря на блокировку, Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей.