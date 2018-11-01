Радиаторному заводу в Минске светит банкротство 4 1.11.2018, 20:19

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Долг составляет 26,5 млн рублей.

Экономический суд Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротству) ОАО «Минский завод отопительного оборудования». Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Заявление в суд направил БПС-Сбербанк. Задолженность завода составляет 26,5 млн рублей, следует из материалов суда, передает tut.by.

Комиссия Минпрома, в ведении которого находится Минский завод отопительного оборудования, признала «нецелесообразность дальнейшего осуществления мер по досудебному оздоровлению предприятия».

Минпром поддержал кандидатуру временного управляющего в лице компании «Аналитик-центр».

Суд постановил ввести в отношении завода защитный период до 28 ноября.

После изучения всех документов будет определено будущее этого предприятия. Как показывает практика, для знаковых госкомпаний вводится санация, то есть финансовое оздоровление компании происходит без гнета долгов. Второй путь — ликвидация, то есть идет распродажа имущества завода для выполнения требований кредиторов.

В настоящее время Минский завод отопительного оборудования входит в Минске в число организаций, за которыми числится задолженность по зарплате. По данным на конец 2017 года на заводе работали около 1000 человек.

Минский завод отопительного оборудования в простонародье называют радиаторным заводом. Он находится недалеко от центра Минска в районе улиц Кальварийская — Скрыганова — Бирюзова. Еще недавно местные жители жаловались, что радиаторный завод нещадно коптил.