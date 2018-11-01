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Польша и Дания урегулировали 40-летний спор о морской границе

  • 1.11.2018, 20:27

Соответствующее соглашение в этом вопросе будет подписано в ближайшее время.

Польша и Дания согласовали, каким образом будет пролегать граница между странами, которая поделит континентальные шельфы и исключительные экономические зоны двух стран в Балтийском море.

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на заявление МИД Польши.

«Существенное приближение к концу более чем 40-летнего спора является причиной моего большого удовольствия. Поскольку соглашение основано на справедливом решении, я убежден, что это будет способствовать укреплению двусторонних отношений и сотрудничества, а также будет способствовать правовой ясности в регионе Балтийского моря», - заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен в свою очередь заявил об «историческом шаге к прозрачности в регионе».

«Мне очень приятно, что мы, наконец, имеем согласованную границу с Польшей. Соглашение является историческим шагом в направлении прозрачности в регионе, в интересах обеих сторон», - подчеркнул он.

По словам министра, подписание соответствующего соглашения в этом вопросе ожидается «в ближайшее время».


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