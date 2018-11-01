Спецдокладчик ООН уехала из Беларуси еще до завершения Мюнхенский конференции 2 1.11.2018, 20:56

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1 ноября Анаис Морен на конференции уже не было.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси француженка Анаис Морен, которая принимала участие в заседании Основной группы Мюнхенский конференции по безопасности, уехала из Минска до завершения встречи, пишет «Радыё Свабода».

В официальной программе конференции, подготовленной белорусским МИД, она представлена как профессор Collegium Civitas из Варшавы. В этом качестве она и приехала в Беларусь.

Как раз во второй день конференции, 1 ноября, вступил в силу ее мандат как спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси. Но белорусские власти не признали его. Не исключено, что это и стало причиной отъезда Анаис Морен из Беларуси до окончания работы Основной группы мюнхенский конференции по безопасности.

Правозащитники «Весны» говорят, что не встречались с Анаис Морен в Минске.

1 ноября ее на конференции уже не было.

Прежний спецдокладчик Совета ООН по правам человека Миклош Харашти, мандат которого также не признавали белорусские власти, приезжал в Минск для участия в конференции гражданского общества, которая проходила в Минске накануне сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Тогда белорусский МИД объяснял, что Харашти прибыл в Беларусь не в качестве специального докладчика.