Президент, избранный в 1994-м, решил сложить полномочия 3 1.11.2018, 21:09

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Рене Фазель

Фото с сайта canada.com

Он заявил, что «пришло время отдать бразды правления кому-то другому».

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел заявил, что сложит свои полномочия в 2020-м, пишет «Салiдарнасць».

«Причина проста. Я был президентом на протяжении 26 лет. Пришло время отдать бразды правления федерацией кому-то другому», - сказал Фазел.

У Рене Фазеля сложились теплые отношения с Александром Лукашенко. Президент ИИХФ неоднократно посещал Беларусь и уезжал отсюда не с пустыми руками.

Так, в 2008 году Фазелю вручили орден Национального олимпийского комитета Республики Беларусь – «за революционный вклад в хоккей». А в 2014-м шеф федерации удостоился ордена Дружбы народов – за то, что героически противостоял давлению и не позволил перенести чемпионат мира из нашей страны в другую, где с демократией дела обстоят получше.

Сейчас очень забавно вспомнить, о чем говорили Лукашенко и Фазел. 10 лет назад диктатор заявил: «Уверен, что пройдет несколько лет, и Беларусь заявит о себе как о великой хоккейной державе, заняв достойное место в соответствующей табели о рангах».

Тогда же Фазел вещал, что у нашей страны есть хорошие шансы войти в «большую хоккейную восьмерку». И даже круче: «У Беларуси большое будущее для завоевания медалей в этом виде спорта. В вашем государстве делается все для качественного развития хоккея».

Когда президент ИИХФ посещал Минск в 2016-м, то воздержался от столь оптимистичных оценок. Уже на тот момент регресс белорусского хоккея был очевиден.

Тогда существующее положение дел раскритиковал даже Лукашенко, ранее суливший «великую хоккейную державу». И пообещал исправить положение.

«В ближайшие два-три года – сразу это не делается – мы порядок наведем в спорте в целом и в хоккее в частности», – заявил Лукашенко.

Прошло более двух лет. Сборная Беларуси вылетела из элиты мирового хоккея. Минское «Динамо» ставит антирекорды в КХЛ и занимает в турнирной таблице лиги самое распоследнее место. До момента, когда Беларусь попадет в тройку сильнейших на чемпионате мира по хоккею, 68-летний швейцарец рискует не дожить.