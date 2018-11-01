Франция и Германия обвинили РФ в атаке на беспилотник ОБСЕ 1 1.11.2018, 21:18

Сотрудники мониторинговой миссии потеряли связь с аппаратом 27 октября.

Россия и «поддерживаемые ею сепаратисты» несут ответственность за сбитый над востоком Украины беспилотный аппарат наблюдателей ОБСЕ, говорится в совместном заявлении Парижа и Берлина, передает Reuters.

«Информация, собранная мониторинговой миссией, дает основания полагать, что Российская Федерация и сепаратисты, которых она поддерживает, несут ответственность за крушение беспилотника», — цитирует агентство текст сообщения.

В заявлении говорится, что БПЛА был сбит утром 27 октября возле российско-украинской границы в небе над территорией, которую контролируют «ДНР» и «ЛНР».

О потере аппарата миссия ОБСЕ, работающая на востоке Украины, сообщила на следующий день. В тот момент, когда связь с ним была потеряна, он находился к юго-востоку от поселка Нижнекрынское Донецкой области (сейчас территория под контролем «ДНР»).

В миссии ОБСЕ заявили, что зафиксировали признаки «глушения» связи с аппаратом.