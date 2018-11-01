Президент Армении распустил парламент 1.11.2018, 21:44

1,100

Парламент армении

«Перезагрузка» парламента была одним из планов Никола Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания республики в соответствии с законодательством, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В этом же документе он назначил внеочередные выборы парламента Армении на 9 декабря. Указ вступит в силу на следующий день после его публикации.

Парламент распустили после того как премьер-министр Никол Пашинян, занявший эту должность после акций протеста, заявил об уходе в отставку и дважды не был переизбран в ходе голосований парламента.

«Перезагрузка» парламента была одним из планов Пашиняна, о которых он объявил после прихода к власти. Однако, полномочий для роспуска Национального собрания у премьер-министра Армении нет. Кроме того, 2 октября в парламент внесли поправки, разрешающие откладывать заседания — это могло затянуть процесс досрочных выборов.

16 октября Пашинян ушел в отставку. Он объяснил, что его уход носит формальный характер, а сделал он это, чтобы распустить парламент. По Конституции Армении, после отставки Пашиняна нового главу кабмина должны избрать в течение двух недель, на это у парламента есть две попытки. Если же этого не произойдет, законодательный орган распускают, а в стране проводят внеочередные парламентские выборы. В качестве премьер-министра фракция «Елк» выдвинула Пашиняна, однако, как он и планировал, избрать его не смогли ни 24 октября, ни 1 ноября.