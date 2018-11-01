Активист из Минска: Не рассчитывайте на чудо, ставьте чиновников на место 1 1.11.2018, 22:18

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Виктор Барташевич

Виктор Барташевич призывает белорусов бороться за свои права.

Представители инициативной группы жителей Сельхозпоселка в Минске Виктор Барташевич, Геннадий Станкевич и Ольга Дейнекина попытались посетить заседание Мингорисполкома, на котором должны были рассматриваться вопросы передачи участка земли для строительства детского сада, пишет «Белсат».

Проблема в том, что на данной территории сейчас находятся 60 частных подворий. Несмотря на предварительные договоренности, на заседание граждан чиновники не пустили.

Виктор Барташевич, общественный активист:

«На протяжении уже двух месяцев мы ходим в Мингорисполком каждый четверг и пытаемся попасть на заседание, на котором должно быть принято решение о незаконном, по нашему мнению, отборе земельных наделов. Снова мы пришли, пытались попасть на заседание. Есть кодекс о земле, 39 статья, а также закон о местном самоуправлении.

Эти законы говорят, что мы имеем право присутствовать на этом заседании исполнительных властей. Мы пришли выразить свое возмущение тем, что действующие власти у нас незаконно отбирают земельные наделы. 44 статья Конституции дает нам право владеть этими наделами, и любые попытки отобрать эти наделы – незаконны. […]

Некоторые говорят, что в нашей стране все бессмысленно. Я подхожу к этому так: это интересно, но занимает больше времени. Дам совет – подходите к этому так. Не рассчитывайте на чудо со стороны. Изучайте законодательство. Если вы изучите законодательство – вы будете вооружены знаниями и будете видеть, что вас чиновники пытаются обмануть – то вы их быстро поставите на место…»