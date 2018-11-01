Опрос: Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Украине 10 1.11.2018, 22:21

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Юлия Тимошенко

Выборы президента Украины пройдут в 2019 году.

В президентском рейтинге лидирует глава парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, Киевского международного института социологии и Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 1 ноября, передает gordonua.com.

Если бы выборы президента Украины проводились на следующей неделе, голоса распределились бы следующим образом:

за Тимошенко проголосовали бы 13,4% от общего числа опрошенных и 18,9% от тех, кто определился и будет голосовать;

за шоумена Владимира Зеленского – 7,6% и 10,7%;

за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 7% и 9,9%;

за нынешнего президента Петра Порошенко – 7% и 9,9%;

за главу парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко – 6,9% и 9,8%;

за главу парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко – 5,7% и 8,0%;

за музыканта Святослава Вакарчука – 4,9% и 7,0%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало такие результаты:

в паре Порошенко – Гриценко за первого кандидата проголосовали бы 14,3% опрошенных, за второго – 33,1%;

в паре Тимошенко – Гриценко – 24,8% против 26,9%;

в паре Порошенко – Тимошенко – 15,1% против 30,7%;

в паре Порошенко – Бойко – 20,0% против 20,2%;

в паре Тимошенко – Бойко – 30,3% против 16,8%;

в паре Гриценко – Бойко – 31,3% против 15,9%.

При этом 75,8% опрошенных заявили, что готовы голосовать на выборах президента Украины, 11,9% считают, что точно не будут голосовать, 7,6% – скорее всего, не будут участвовать в голосовании, 4,7% – не определились, будут ли голосовать, или не ответили.

Опрос проводился с 29 сентября по 16 октября методом формализованного интервью среди совершеннолетнего населения Украины, опрошены 13 684 респондента. Статистическая погрешность не превышает 0,85%.

Выборы президента Украины пройдут в 2019 году.