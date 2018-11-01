Джон Болтон: Администрация Трампа примет жесткие меры против диктаторов 3 1.11.2018, 22:51

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Советник Трампа заявил о достойном ответе «тройке тирании».

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во Флориде, заявил, что администрация Дональда Трампа примет жесткие меры против «диктаторов и деспотов у берегов США», сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Он назвал три страны: Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

По словам Болтона, Трамп подписал указ, вводящий санкции против Венесуэлы. Гражданам США запрещается вести дело с физическими и юридическими лицами, связанными с продажей венесуэльского золота.

Советник президента добавил, что Госдепартамент США внес более 20 лиц в список организаций, связанных с военными и разведывательными структурами Кубы (с ними гражданам и компаниям США также запрещено проводить транзакции). О санкциях в отношении Никарагуа Болтон ничего не сказал. В последний раз ограничения против этой страны были введены в июле: под санкции попали три человека, включая сотрудника полиции, который, по мнению Вашингтона, причастен к внесудебным расправам.

«Многие из собравшихся здесь, — сказал Болтон, выступая с речью о политике Белого дома в отношении Латинской Америки, — стали жертвами невообразимых ужасов, которые творили режимы в Кубе, Венесуэле и Никарагуа. Вы выжили, превозмогли, преодолели. Тройке тирании в нашем полушарии — Кубе, Венесуэле и Никарагуа — теперь дан достойный ответ».

Он выступал в башне Фридом-тауэр, которая сейчас принадлежит университету Майами-Дейд-колледж, одному из крупнейших по числу студентов учебных заведений США. Как отмечает агентство, в этом здании в 1960-х размещались беженцы с Кубы, покинувшие страну после произошедшей там революции.

Вскоре после выступления Болтона текст указа о санкциях против Венесуэлы появился на сайте Белого дома.

В указе говорится, что санкции против этой страны связаны с «действиями режима Мадуро и связанных с ним лиц, направленными на то, чтобы разграбить богатства Венесуэлы и использовать их в своих коррупционных целях, ухудшить состояние инфраструктуры и окружающей среды посредством экономической бесхозяйственности».