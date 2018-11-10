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В Турции на военной базе произошел взрыв

  • 10.11.2018, 8:08

25 раненых, поиск семерых военных продолжается.

В результате взрыва на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции ранения получили по меньшей мере 25 военнослужащих, поиск еще семи пострадавших продолжается, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министерства национальной обороны республики.

"На одной из наших баз в Хаккяри произошло чрезвычайное происшествие в результате взрыва боеприпасов тяжелого вооружения. В результате происшествия ранения получили 25 военных, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Продолжаются поиски еще семи военных. Было начато расследование в связи со случившимся", - говорится в сообщении.

По данным местного телеканала Habertürk, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения.

Также агентство сообщает, что суд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе на юго-востоке страны турецкими СМИ, "чтобы предотвратить дезинформацию".


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