Синоптики объявили на субботу оранжевый уровень опасности из-за тумана 10.11.2018, 8:24

Сильный туман сохранится в Беларуси в субботу, 10 ноября.

В этой связи объявлен оранжевый уровень опасности, информирует Белгидромет Минприроды.

Утром ожидается слабый гололед. Ветер будет юго-восточный с порывами до 2-7 м/c. Ночью столбики термометров будут колебаться от -3 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до 2-8 градусов выше нуля, по юго-западу будет еще теплее: от +9 до +11 градусов.

Ранее ГАИ призывала к осторожности в связи с густым туманом и водителей, и пешеходов.