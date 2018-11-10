Чашка кофе в день продлевает жизнь на 9 минут 5 10.11.2018, 9:48

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Сразу два исследования пришли к выводу о том, что употребление кофе продлевает жизнь.

Оказалось, что чашка кофе в день увеличивает продолжительность жизни, в среднем, на 9 минут.

В последние годы сразу несколько авторитетных научных исследований пришли к выводу о существовании неожиданных преимуществах для здоровья человека от употребления кофе. Ряд этих преимуществ был связан и с сокращением риска преждевременной смерти, пишет 24apteka.com.ua.

Два новых исследованиях, включая и самое крупное из всех проведенных по данному вопросу, показали, что даже одна чашка кофе в день снижает опасность преждевременной смерти по любой причине и существенно уменьшает риск ухода из жизни из-за пищеварительных проблем. Употреблявшие по 350 мл кофе ежедневно люди сокращали риск преждевременной смерти на 12% в течение 16 лет, а три чашки кофе уменьшали эту опасность на 18%. Ученые из Кембриджского университета в этой связи подсчитали, что стандартная чашка кофе ежедневно увеличивает продолжительность жизни мужчины на три месяца, а женщины — на месяц.

Другими словами, одна чашка кофе в день позволяет мужчинам прожить на 9 минут дольше, а женщинам — на три минуты. Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Южной Калифорнии, проводившие оба исследования, заявили о том, что защитный эффект кофе биологически возможен, поскольку этот напиток содержит антиоксиданты и укрепляющие здоровье компоненты, сражающиеся с резистентностью к инсулину, уменьшающие уровень воспалений и улучшающие работу печени. Ученые подчеркивают, что если люди любят пить кофе, то им следует продолжать это делать, а если они не являются любителями этого напитка, то нужно задуматься о том, чтобы начать его пить.

Кофе содержит множество антиоксидантов и феноловых компонентов, играющих важную роль в профилактике рака. Хотя в исследованиях не сказано, какие именно химические вещества в кофе обладают эффектом эликсира жизни, вне всяких сомнений данный напиток может быть частью здоровой диеты и образа жизни.