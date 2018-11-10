Семьи погибших в катастрофе MH17 просят Трампа снова надавить на Путина 1 10.11.2018, 9:52

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"Мы имеем право узнать, что случилось с нашими родными", - говорят родственники погибших.

Семьи погибших в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой заставить российского президента Владимира Путина дать ответы по этой катастрофы.

Об этом сообщает Украинская правда.

В письме к Трампу, опубликованном в Twitter Томасом Шансманом - отцом одного из погибших, указано: "Мы имеем право узнать, что случилось с нашими родными".

Также указывается, что было сделано несколько явных попыток должностными лицами Российской Федерации, поддержанные и повторены президентом Путиным скрыть то, что действительно произошло в тот ужасный летний день.

Катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившихся на борту.

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли и представители России. При этом в июле 2015 года РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 Международная следственная группа обнародовала результаты расследования, по которому самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса Бук, доставленного на Донбасс из России.