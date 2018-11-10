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В Петербурге загорелся гипермаркет, эвакуированы сотни людей

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  • 10.11.2018, 10:46
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В здании рухнула кровля.

В Петербурге утром в субботу около 800 человек были эвакуированы из здания гипермаркета "Лента", в котором произошел пожар.

В здании рухнула кровля. По данным ТАСС, пострадал один человек, он госпитализирован. Источник агентства утверждает, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Площадь пожара в гипермаркете составляет почти 5 тыс. кв. метров. Его тушат 12 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС. "Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности - добавили в МЧС. Здание покинули 800 человек. Как передает корреспондент ТАСС с места события, эвакуированные - в основном персонал магазина, находятся на улице, паники нет. 

В ведомстве также сообщили, что здание гипермаркета, в котором происходит пожар, - отдельно стоящее, угрозы распространения огня на соседние объекты нет.

Спасатели локализировали возгорание в 10:05.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.


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