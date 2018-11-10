«Санкционная анаконда» сжимает свои кольца 3 Сергей Цыпляев

10.11.2018, 11:18

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Чем больше Кремль будет тянуть резину, тем хуже будут перспективы.

Незаметно пролетели три месяца с момента введения первого раунда санкций по американскому закону о применении оружия массового уничтожения. Условием снятия являлось предоставление гарантий и заверений, что такого больше не повторится, и допуск международных наблюдателей на соответствующие предприятия по производству хим. оружия. Но этого заведомо не случилось.

И теперь неотвратимо наступает второй раунд санкций, которые содержат шесть позиций, из которых Трамп обязан выбрать три. В этом списке есть весьма неприятные вещи как то: прекращение кредитования российского правительства, полное прекращение товарооборота, кроме американского продовольствия, понижение дипломатического представительства и запрет полетов авиационных компаний, контролируемых правительством – это Аэрофлот.

Надо сказать, что дальше еще маячит и третий раунд, поскольку Конгресс готовит новые санкции, а теперь он еще усилился «демократически» и с ним будет еще сложнее. Мы убедили демократов, что Трамп – наш человек, они в это поверили. «Санкционная анаконда» сжимает свои кольца. Что делать?

Три варианта. Один – пересидеть, что мы и думаем сделать. Но, скорее всего, шансов мало. Все достаточно уверены, что Россия – это серьезная угроза, мы действительно их убедили. Экономика наша для них мало значима по сравнению с их экономикой для нас.

Второе – рвануть на себе пояс шахида и устроить серьезное военное столкновение. Но самоубийственные стратегии не рассматриваем. Гонка вооружений – это тихая самоубийственная структура, это добьет экономику.

Остается только третий вариант — начинать искать договоренности. Это всегда компромисс, тому, кому больше надо, и тому, кто слабее, придется больше уступать. У России, конечно, позиция довольно тяжелая: сырьевая экономика, технологическое отставание и изоляция. Чем больше будем тянуть резину, тем хуже будут перспективы. Советский Союз это доказал. Поэтому надо начинать серьезные разговоры с Соединенными Штатами.

Сергей Цыпляев, Эхо Москвы