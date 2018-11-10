Луценко: В деле Шеремета нет даже исполнителей 10.11.2018, 11:35

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Расследование не дало результата.

Следствие спустя два года до сих пор не вышло на исполнителей убийства журналиста, признал генпрокурор.

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета правоохранительная система до сих пор не дала никакого результата. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямий, пишет korrespondent.net.

Глава ГПУ сказал, что следствие к этому времени не вышло на исполнителей убийства.

"В деле Шеремета нет даже исполнителей... Действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока не дала результата. С другой стороны, не нужно ожидать чудес в отдельно взятой стране", - сказал Луценко.

Отметим, в августе Луценко заявлял, что в деле Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.