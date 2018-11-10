Оперативно сработали 1 Алексей Широпаев

10.11.2018, 11:50

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Умеют в России злободневно осмыслить историю.

Я про сериал "Годунов" на канале "Россия".

Даже тема отношений с Константинопольским патриархатом не забыта. Оперативно сработали.

Вселенский патриарх в фильме – эдакий мутный нищеброд, никак не могущий уразуметь такую простую и очевидную вещь, что "Второй Рим" закончился, а все достоинство и благодать перешли к "Третьему Риму" - к Москве то есть.

Ну и сама фигура Годунова зрителю подается вполне читаемо. Неродовитый талантливый государственник, вознесенный в круг политической элиты, борец с коррумпированными боярами-олигархами, ставший по воле народа царем.

Это только первый сезон, но уже сейчас мысль авторов, боюсь, понятна: пока был Годунов – была Россия, не стало Годунова – началась смута, полезли самозванцы. Остальное публике додумать несложно: "Есть Путин – есть Россия".

Алексей Широпаев, Фейсбук