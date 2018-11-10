Ливень прорвал крышу и затопил международный аэропорт Эр-Рияда 10.11.2018, 11:55

Эр-Рияд

Циклон принес сильные дожди в регион Персидского залива.

Дождевые потоки прорвали крышу и затопили помещения международного аэропорта имени короля Халеда к северу от саудовской столицы Эр-Рияда, сообщает ria.ru со ссылкой на новостной портал "Аль-Аджиль".

На опубликованных кадрах видно, как с потолка в аэропорту хлещет вода, заливая систему досмотра багажа.

В четверг циклон принес сильные дожди в регион Персидского залива. Ливни идут в разных городах Саудовской Аравии, в том числе в Эр-Рияде, Мекке и Джидде. Дожди также залили соседний Кувейт, куда на помощь местным спасателям направили сотрудников саудовских экстренных служб. В субботу ливни ожидаются в Катаре.