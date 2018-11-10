Российский архиепископ Амвросий стал для Украины персоной нон грата 2 10.11.2018, 13:41

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Российскому архиепископу, ректору Московской духовной академии Амвросию запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники отметили, что информация в СМИ, что якобы Амвросия не пропустили в аэропорту «Жуляны» в Украину 7 ноября, но потом он все равно приехал - фейковая. Его, действительно, не пропустили, но до 2021 года он точно не сможет попасть в Украину.

«Официально сообщаем, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности. Журналисты, готовя эти материалы, использовали данные из непроверенных источников», - заявили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что ректора Московской духовной академии РПЦ не пустили в Украину в Киеве на паспортном контроле. Отмечалось, что архиепископ прилетел в украинскую столицу на актовый день Киевской духовной академии.