В Полесском радиационном заповеднике разрешили туризм с охотой 2 10.11.2018, 14:16

фото: s13.ru

Границы и площадь Полесского государственного радиационно-экологического заповедника изменились.

Соответствующий указ Лукашенко сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ утвердил новую редакцию положения о заповеднике, а также его границы и площадь. Как и прежде, в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике выделены заповедная и экспериментально-хозяйственная зоны.

На территории экспериментально-хозяйственной зоны разрешили пчеловодство, коневодство, плодоводство, а также туризм и организацию и проведение охоты, пишет tut.by.

Кроме того, реку Припять, которая находится в границах заповедника, отнесли к рыболовным угодьям и передали их заповеднику — для ведения промыслового рыболовства.

А вот сбор дикоросов — от грибов до ягод и орехов, на территории заповедника по-прежнему запрещен — «за исключением сбора в научно-исследовательских и экспериментально-хозяйственных целях».

Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник создали в 1988 году, через два года после аварии на Чернобыльской атомной станции. Он расположен в Хойникском, Наровлянском и Брагинском районах Беларуси. Здесь хранится треть всего «чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после аварии на атомной станции: 30% цезия, 70% стронция и 97% плутония.