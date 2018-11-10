Десять литров пива в сутки или ЗОЖ по средневековым правилам 1 10.11.2018, 14:32

1,142

История этикета с древности и до наших дней стала темой исследования финских авторов Ари Турунена и Маркуса Партанена.

Их книга "Только после Вас: Всемирная история хороших манер" вышла на русском языке. Ria.ru выбрало наиболее интересные фрагменты этой работы, посвященные тому, какие казусы случались в Средние века и как менялись нормы поведения в разные эпохи.

Осанка победителя

Фото: РИА Новости / П. Манушин

То, что мы сейчас называем body language, — лишь современная версия того, что было в обществе всегда, уверены авторы книги. В Древней Греции большое внимание уделялось походке: шагать нужно было широко, как солдат.

"Воины, представлявшие собой самый почитаемый класс, и в обычной жизни вели себя сообразно своей роли и таким образом устанавливали норму походки для остальных граждан — только женщины семенили короткими шажками".

В VI веке до н. э. идеальной считалась, напротив, размеренная и спокойная походка. "Подобная перемена объясняется тем, что в ставших более демократичными Афинах воины как класс потеряли свое главенствующее положение", — заключают исследователи. Эти же идеалы нашли отражение и в Римской империи: неспешная походка была привилегией свободных граждан, а бегать пристало только рабам.

Находясь на публике, древние греки должны были контролировать также движения рук и головы. "Демонстрировать ладони или поднимать руки вверх считалось для мужчины постыдным: эти жесты показывали, что человек безоружен, и, таким образом, означали утрату мужественности. Взгляду надлежало быть твердым и устремленным вперед, поскольку, по представлениям эллинов, вращали глазами только сумасшедшие или отчаявшиеся люди, щурились, в свою очередь, предатели и уж только мужеложцы шарили глазами вокруг".

Жестикуляция и мимика у разных сословий могла быть разная. Например, в XVII веке жесты должны были соответствовать профессии или положению человека в обществе.

Репродукция фрески "Школа Аристотеля"

Фото: wikipedia.org

"Так, офицеры, судьи и учителя должны были выглядеть строго и угрожающе. Лишь придворные могли позволить себе веселость и беззаботность. Особняком стояла чернь, чьей характерной чертой объявлялась несвойственная высшим сословиям — иначе говоря, непристойная — вялость".

Поцелуи при встрече

"Рукопожатие стало распространенной формой приветствия в Европе только в XIX веке, — отмечают авторы. — До этого оно долгое время оставалось символическим жестом, который использовался как знак дружбы при заключении тех или иных социальных договоров, например, как жест примирения после ссоры или при скреплении сделки".

Приветственное поднятие шляпы связано со средневековой традицией снимать шлем: таким образом воин добровольно подвергался смертельной опасности, а значит, демонстрировал, что у него нет дурных намерений.

"На популярность этого приветственного жеста повлияли также масштабные эпидемии, которые в те далекие времена распространялись с ужасающей быстротой именно благодаря другим способам здороваться: поцелуям и рукопожатиям. Куда более безопасным было просто приподнять головной убор".

Репродукция картины "Встреча" художника Гюстава Курбе

Фото: wikipedia.org

В начале Нового времени представители высшего класса строго придерживались этикета при встречах и расставаниях. В каждой стране были свои правила.

"Не только светские дамы подставляли мужчинам щечку для поцелуя. В древней Персии, к примеру, существовал обычай, согласно которому мужчины, принадлежащие к одному сословию, при встрече целовались в губы, а тех, кто стоял ниже их на социальной лестнице, приветствовали поцелуем в щеку. В средневековой Европе рыцари также поначалу здоровались, целуя друг друга в щеку".

Репродукция картины "Пьяница" художника Гиллиса ван Тильборга

Фото: wikipedia.org

Позже, уже в XVI, веке поцелуи стали неотъемлемой частью сложного приветственного ритуала. "Знатному дворянину целовали не только руку, но также и грудь, и живот, и колени, и ступни. Этикет требовал постоянно пресмыкаться. Представители самых низших сословий целовали власть имущим ногу, следующие по чину — подол платья или колено".

Безудержное пьянство

"У культурного застолья существует куда менее культурная предыстория. Изначально поднятие бокалов преследовало лишь одну цель: тотальное опьянение, поскольку застолье было соревнованием "кто кого перепьет". Звон пивных кружек являлся одним из главных элементов средневековой алкогольной и поведенческой культуры: пить за здоровье, в чью-то честь, отвечая тостом на тост, а также в качестве состязания — в ту пору это было обычаем, уклониться от которого нелегко", — пишут исследователи.

И добавляют, что "согласно старинным верованиям, демоны могли проникнуть внутрь человека через рот, поэтому держать его открытым было опасно".

Именно поэтому после громкого и продолжительного зевка советовали креститься. На пирушках выпивохи "изгоняли демонов", громко чокаясь кружками перед тем, как опрокинуть их содержимое в рот.

Употребление алкоголя поощрялось в том числе и по причине нехватки чистой питьевой воды. "Пиво входило в рацион питания, и по утрам люди того времени ели пивной суп. Употребление спиртного считалось скорее здоровой, нежели дурной привычкой: так, в одной из стокгольмских больниц минимальная дневная порция пива составляла восемь литров, а в Дании медики рекомендовали пить по 10-15 литров пива в сутки".

Безудержное пьянство не было исключительно явлением Средневековья. В XVI столетии во всех слоях общества стали употреблять больше спиртного, указывают авторы.

Ситуация изменилась только два века спустя: знать в XVIII веке начала регулировать свои питейные привычки.

"Аристократы и мещане хотели отличаться от черни, и это привело к тому, что в почет возвели другие напитки. Во Франции и в Англии таким напитком стал кофе. Кофейни не желали иметь ничего общего с пивными погребами. Так, в самых первых английских кофейнях запрещено было браниться, играть в азартные игры и в особенности — пить спиртное. Эти заведения считались приличными местами, где не стыдно было, например, проводить деловые переговоры".

Репродукция картины "Завтрак" художника Жан-Этьена Лиотарда

Фото: wikipedia.org

Орудие сатаны

Важность хороших манер за столом подчеркивали авторы пособий по придворному этикету еще в XII-XIII веках. Такие своды правил были весьма популярными. Столовые приборы тогда только появились, люди брали еду в основном из общей посуды руками, иногда помогая себе ножом. Суп ели из одной миски, а вино пили из общих сосудов.

Христиане того времени были уверены, что за использование вилки — предмета, столь напоминающего трезубец Сатаны, — грешники были обречены на медленное поджаривание в адском пламени. "Один немецкий священник объяснял инфернальную природу вилки тем, что Господь неспроста подарил человеку пальцы. Разумеется, пальцами во время еды можно пользоваться по-разному, и ранние правила этикета советовали знающим себе цену дворянам прикасаться к пище лишь тремя из них.

Кроме того, в Средние века за столом также использовали ложку, правда, одну на всех: трапезничавшие по очереди черпали ею из общей миски похлебку".

"Уже в XIII столетии пособия по этикету советовали читателям не хлюпать ртом и не всасывать слишком громко суп из ложки, — продолжают авторы книги. — Правила, регламентирующие использование личной ложки, встречаются в пособиях по этикету только в XVI веке. В ту пору пить из одного кубка и есть из одной посуды разрешалось лишь супружеской паре".

Репродукция картины "Таверна" художника Яна Стена

Фото: wikipedia.org

Постепенно вилка стала распространенным предметом сервировки стола. Однако европейской знати понадобилось время на то, чтобы научиться ей пользоваться: утверждают, что при дворе Генриха III Валуа, мать которого ввела во Франции моду есть вилкой, половина еды падала на пол. А в Англии середины XVII века к вилкам по-прежнему относились с подозрением.

"Нож — это не только столовый прибор, но при необходимости еще и оружие, поэтому неудивительно, что его использование за столом контролировалось тщательно". В XIII веке есть с помощью острого ножа считалось безобидной привычкой, запрещено было лишь ковырять им в зубах.

С XVI века применение ножей ограничивал свод все более жестких правил, которые касались, например, того, в какой руке этот столовый прибор необходимо держать. Авторы отмечают, что в Новое время общество несколько успокоилось во многом благодаря тому, что люди научились контролировать себя, — то есть освоили хорошие манеры, заключают авторы книги "Только после Вас: Всемирная история хороших манер".