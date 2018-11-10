Femen выступили против приезда диктаторов на торжества в Париже 2 10.11.2018, 14:44

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ФОто: twitter

Акция прошла у Триумфальной арки.

Активистки международного движения Femen провели у Триумфальной арки в Париже акцию против приезда в страну военных преступников. Таковыми они считают ряд глав государств, которые прибывают во французскую столицу на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.

В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война это мир, свобода это рабство, невежество это сила". На телах у них были надписи "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы", сообщает svoboda.org.

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Aujourd'hui, nos activistes sont venues dénoncer l'hypocrisie de la vaste tartuferie qu'est cette commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale. #FEMEN pic.twitter.com/pg2ImKKpLn — FEMEN (@Femen_France) November 10, 2018

24-летняя участница акции Тара Лакруа заявила, что FEMEN выступают против приезда глав государств, которые не уважают права человека в своей стране. "Они пришли, чтобы отпраздновать мир, когда они выступают за войну", – цитирует активистку издание Le Figaro. Она не уточнила, о ком именно идёт речь.

Всех трех активисток задержали сотрудники полиции, уточняет Le Figaro.

ФОто: EPA

Основные торжества с участием лидеров около 70 стран пройдут в Париже в воскресенье.