Банда серых риелторов «переселяла» алкоголиков из Барановичей в деревни 2 10.11.2018, 14:49

Фото: intex-press.by

Барановичские аферисты по дешевке выкупали у асоциальных личностей жилье в городе.

Преступная группа промышляла в Барановичах несколько лет, проворачивая с виду законные сделки с недвижимостью, пишет intex-press.by. У спившихся людей мошенники покупали квартиры, предоставляя взамен старые дома в деревнях.

За несколько лет пять человек «переселились» только в деревню Зубелевичи. Это насторожило местного участкового, потому что новоселы вместе выпивали, нигде не работали, многие были ранее судимы.

В руководстве Жеребковичского сельсовета также подозревали, что переселение происходит странно, но обязаны были действовать по закону и регистрировать новоселов, т.к. все документы были оформлены правильно.

Риелторами заинтересовались оперативники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД.

Сейчас дело в Следственном комитете. Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал, как действовали мошенники. Преступную группу возглавлял, ранее судимый за махинации с недвижимостью. Выйдя на свободу, он создал агентство недвижимости и стал «работать» со спившимися людьми, у которых были собственные квартиры.

Подставные покупатели приводили свою жертву в агентство, где стоимость жилья оценивалась по сильно заниженной стоимости. Из этой суммы высчитывали коммунальную задолженность за квартиру, стоимость ее приватизации и стоимость дома в деревне. Жильца, с небольшой оставшейся суммой, перевозили жить в село. Позже квартира продавалась. С 2014 по 2016 год преступники заработали 200 000 рублей. Всего Следственный комитет установил семь фактов такого «квартирного обмена».