Параллельная реальность 5 Виктор Шендерович

10.11.2018, 14:58

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Виктор Шендерович

Фото: delfi

Стоял в пикете в Москве около часа.

Проходившие мимо делились на две неравные части. Заметно меньшая часть прохожих понимала, о чем речь — и отдергивала глаза. Невроз у них. Стыдновато все-таки, значит. Но большинство просто не врубалось: какие узники, какой обмен?

Параллельная реальность.

Зато входившие в эту дверь были в курсе дела и старательно не попадали глазами в мои. Это было очень сложно, но у них получалось.

Виктор Шендерович, Фейсбук