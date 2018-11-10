СМИ: Пойманный в Австрии шпион передавал в Россию информацию о НАТО 10.11.2018, 15:24

Речь идет о привычках офицеров НАТО, их недостатках, предпочтениях в питании.

Австрийский военный, которого уличили в работе на российскую разведку, передавал в Москву информацию о НАТО. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Salzburger Nachrichten.

Про данным издания, офицер посещал семинары, организованные Североатлантическим блоком, и передавал полученную информацию в Россию.

Сведения, которые поступали в Москву, источники Salzburger Nachrichten называют "мягкими". Речь идет о привычках офицеров НАТО, их недостатках, предпочтениях в питании. Подозревают также, что выявленный шпион передавал кураторам номера телефонов из корпоративной сети австрийской армии.

Предполагают, что злоумышленник следил и за миграционными процессами в стране, но во время кризиса 2015–2016 годов он уже вышел на пенсию. Последнее место работы подозреваемого в шпионаже – подразделение планирования в министерстве обороны Австрии.

Собеседник издания, знакомый с подозреваемым, отметил, что тот "был тихим и незаметным типом", и исключил идеологическое основание для его сотрудничества с РФ.

9 ноября издание Krone Zeitung сообщило, что в Австрии раскрыли агента, 20 лет работавшего на российскую разведку. За свою работу неназванный полковник получил €300 тыс.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию. Австрийского посла вызвали в министерство иностранных дел РФ и заявили ему протест.