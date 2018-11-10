Экс-премьер Македонии Груевски получил два года тюрьмы за коррупцию 10.11.2018, 15:52

Никола Груевски

Фото: iNFOMAX.mk

Никола Груевски обвинен в незаконном влиянии на должностных лиц для покупки автомобиля стоимостью €600 тысяч.

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски проиграл 9 ноября последнюю апелляцию на приговор, которым его отправили в тюрьму на два года. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на Associated Press.

48-летний Груевски обвинялся в коррупции – незаконном влиянии на должностных лиц для покупки автомобиля Mercedes стоимостью €600 тыс.

Премьер-министром Македонии политик работал с 2006-го по 2016 год. На данный момент Груевски является депутатом парламента страны, в связи с чем просил суд отстрочить тюремный срок.