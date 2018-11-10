Составлен рейтинг самых ожидаемых авто следующего года 10.11.2018, 16:05

2019 год обещает автолюбителям много интересных новинок.

Этот год (хотя еще рано подводить итоги) ознаменовался большим количеством громких автомобильных премьер. 2019 как минимум будет не хуже. Далее представлены самые ожидаемые новинки первого приближения, но со временем премьер будет еще больше, передает autocentre.ua.

BMW 1-Series впервые станет переднеприводным автомобилем. Сегодня хэтчбек известен как один из самых тесных автомобилей C-класса, поэтому изменения должны сыграть ему на руку. Также баварский бренд представит третье поколение популярнейшего кроссовера БМВ Х6. Спортивная модификация Х6 М появится немного позже.

ФОто: autocentre.ua

Успешный запуск нового Peugeot 508 подогревает интерес перед выходом родственного Citroen C5. Автомобиль сильно затянул со сменой поколений. Тем строже будет спрос. В любом случае, дизайном французская новинка как всегда удивит. В то же время все с нетерпением ожидают появления следующего Renault Sandero (в Западной Европе продается под брендом Dacia). Новинка переедет на платформу нового Clio и станет крепче, безопаснее и, соответственно, дороже. Также мы увидим новый Renault Captur.

ФОто: autocentre.ua

Mazda 3 обновится, пожалуй, немного раньше, чем следовало, но рынок от этого только выиграет. Хэтчбек обещает стать куда более интересным внешне (и уже успел показаться на видео) и оснащаться революционной системой Skyactiv X. Новый A-Class намекает на появление следующего Mercedes-Benz GLA – так оно и произойдет в 2019 году.

ФОто: autocentre.ua

Среди других важных новинок – Ford Kuga, электрическая Honda Urban EV, Land Rover Defender, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GLB и GLE Coupe, Nissan Juke, Porsche Cayenne Coupe и Porsche Taycan.

ФОто: autocentre.ua

А еще мы ждем совершенно новый хэтчбек Skoda Scala и следующую Skoda Octavia, небольшой электромобиль Volvo V40 и компактный кроссовер XC20 и, конечно, восьмое поколение VW Golf.