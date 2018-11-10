Ректор БГУ только сейчас стал профессором 9 10.11.2018, 16:12

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Андрей Король

Фото: grodnonews.by

Диссертации Андрей Король защищал в России.

Ректор Белгосуниверситета Андрей Король получил ученое звание профессора. Такое решение вынесла Высшая аттестационная комиссия на заседании 24 октября.

Как отмечает "Наша Нива", Андрей Король имеет степень доктора педагогических наук, но свои диссертации "Метод эвристического диалога как средство активизации учебно-познавательной деятельности школьников" и "Моделирование системы эвристического обучения на основе диалога" он защищал в России, в 2000-е годы.

В 2010 году его диплом доктора прошел процедуру нострификации (подтверждения). Профессором ректор БГУ стал только сейчас.