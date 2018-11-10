Российский шпион поссорил Москву и Вену 2 Константин Эггерт, «Немецкая волна»

10.11.2018, 16:20

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Константин Эггерт

Фото: svoboda.ru

Разоблачение многолетнего агента российской разведки ударит по отношениям Москвы с Веной.

Был в Австро-Венгерской империи такой полковник - Альфред Редль. К 1913 году он много лет занимал высшие посты в бюро военной контрразведки. Именно тогда, за год до начала Первой мировой войны, его разоблачили как российского шпиона. Полковник избежал суда, покончив жизнь самоубийством. Некоторые историки считают, что массив информации, переданной Редлем российскому генштабу, был настолько большим и важным, что именно его можно считать едва ли не главным виновником поражения империи Габсбургов.

Прерванный вальс Путина

Деятельность пока не названного полковника современной австрийской армии, которого арестовали на днях за шпионаж в пользу Москвы, явно не сравнима с предательством Редля, как не сравнима Австрийская Республика с дунайской монархией времен Франца-Иосифа. Зато сравним скандал. В каком-то смысле он даже хуже случившегося 105 лет назад. В конце концов, Российская и Австро-Венгерская империи в то время уже были членами соперничающих и готовившихся к войне военно-политических блоков - Антанты и Тройственного союза.

Современная же Австрия претендует на роль одного из главных союзников Кремля в Европе. То Вена выскажется за отмену санкций, то австрийский мини-"Газпром" - компания OMV - поддержит строительство "Северного потока-2". А то вообще Владимир Владимирович Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и станцует с ней, всем своим видом показывая, что его режиму все западные ограничения нипочем.

Наконец, Австрия стала одной из немногих стран Запада, демонстративно оставшихся в стороне, когда весной 2018 года страны Европейского Союза, Соединенные Штаты и Канада массово выслали агентов российских спецслужб в знак солидарности с Великобританией в истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

Наследники Молотова отчитывают Вену

И вдруг все изменилось. Кнайсль отменила визит в Москву, австрийский канцлер Себастиан Курц и его министр обороны сделали жесткие заявления - дескать, шпионаж против нейтральной страны категорически неприемлем и разоблачение шпиона Москвы скажется на атмосфере двусторонних отношений. В Кремле такой риторики от Вены явно не ожидали и отреагировали так, как если бы шофер из правительственного гаража вдруг потребовал назначить его министром транспорта. Посла Йоханнеса Айгнера, многолетнего специалиста номер один по России и постсоветскому пространству в МИД Австрии, вызвали на Смоленскую площадь и выразили неудовольствие действиями его правительства.

Высказался на сей счет и министр иностранных дел Сергей Лавров. В ставшей привычной для наследников Вячеслава Молотова хамоватой манере главный российский дипломат отчитал австрийцев за то, что Вена предала шпионский скандал огласке, вместо того чтобы сначала кулуарно обсудить его с Кремлем. В словах Лаврова звучали нескрываемая обида и неподдельное удивление: с какого похмелья рислингом из Бургенланда эти венцы, которые у нас вроде как в кармане, вдруг посмели иметь собственное мнение и защищать свой суверенитет? Ведь суверенитет, как известно, - эксклюзивная разработка путинского режима, и другим иметь его непозволительно.

Меркель, Курц и бессилие Москвы

Возмущение Москвы явно подпитывается особыми обстоятельствами скандала. Анонимный пока последователь Альфреда Редля, по данным прессы, работал на Россию 20 лет, а то и дольше. Судя по его 70-летнему возрасту, он уже вышел в отставку. Получается, что контрразведка Австрии за все эти годы ничего не подозревала. Поймали же шпиона, если верить австрийским СМИ, благодаря информации, переданной венским коллегам Федеральной разведслужбой Германии.

В Вене ко всем сигналам из Берлина прислушиваются очень внимательно. Он совершенно недвусмысленный: "Дорогие австрийские коллеги! Вы хотели уклониться от борьбы с российской агентурой, мечтали сохранить «особые отношения» с Москвой? Ну что же, получайте информацию, которую, в отличие от дела Скрипалей, вам не удастся проигнорировать. Придется встать в общий ряд с другими странами ЕС". Естественно, правительство Ангелы Меркель отправило сигнал не только Себастиану Курцу, но и (а, возможно, прежде всего) Владимиру Путину: "Не надейтесь, что западный фронт удастся расколоть. Тех, кто марширует не в ногу, мы заставим сменить шаг".

Для Кремля это неприятная новость. Исправить положение дел не выйдет, особенно после бестактных заявлений МИД, которые амбициозный австрийский канцлер не может расценить иначе, нежели личное оскорбление. Теперь правительство одной из самых расположенных к российскому руководству стран Евросоюза будет вынуждено заметно дистанцироваться от Кремля, чтобы не создавать себе внутри- и внешнеполитических проблем. Скепсис в отношении санкций и поддержка делового сотрудничества с Россией у австрийских политиков и бизнесменов никуда не денутся, но проявлять их, не рискуя выглядеть лакеями Путина, будет сложнее. Самое забавное тут вот что: если верить австрийской прессе, полковник-шпион просил московских кураторов отпустить его на покой. Но кураторы то ли посулами, то ли угрозами заставили агента продолжить работу. Лучше бы не старались.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»