Топ-5 самых старых храмов в Беларуси 4 10.11.2018, 16:49

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Фото: Planetabelarus.by

Это далеко не все древние храмы на белорусских землях.

Если полностью доверять историческим источникам, то первым храмом (и монастырём) на наших землях должен был быть монастырь в древнем Заславле (Изяславле). Ведь именно туда, и именно при условии принятия монашества была отправлена из Киева мятежная княжна Рогнеда, когда её мужу вздумалось отказаться от гарема и выгодно жениться на византийской княжне Софии. Однако вот незадача: археологам до сих пор не удалось обнаружить в Заславле следы древнего монастыря. И можно только гадать, было ли монашество Рогнеды мнимым, или мы просто ещё не нашли желанные артефакты, пишет np.by.

1. Софийский собор

Собор, освящённый в честь святой Софии (кстати, это имя переводится как мудрость), был построен в Полоцке примерно в 1044-1060 году и является первым из известных каменных храмов на землях современной Беларуси. Правда, увидеть его в первозданном виде невозможно, ведь храм неоднократно разрушался и перестраивался. Впрочем, некоторые следы всё же сохранились – в подвальном помещении бывшего храма (сегодня здесь действует музей и проводятся некоторые гражданские церемонии, вроде бракосочетаний).

Софийский собор по праву считается одним из наиболее знаковых храмов для древнего Полоцкого княжества. Ещё бы, ведь возведением этой святыни Полоцк продемонстрировал свои политические амбиции, заявив своё равенство с Киевом и Новгородом, где подобные храмы уже были возведены. Храм, да ещё и каменный, рассматривался в те времена как символ надёжности княжеской власти, политической силы.

Имеет значение также и месторасположение древнего храма – на высоком берегу реки, на месте бывшего языческого капища. К слову, традиция возведения храмов на местах поклонения языческим божествам на наших землях была более чем распространённой. Впрочем, даже это не помогло полностью изжить язычество – историки и этнографы отмечали наличие таких капищ вплоть до начала ХХ века, да и сегодня можно увидеть черты язычества в, например, выкладывании жертвоприношений на кладбищах (конфеты, водка, сигареты), повязывании ленточек на деревьях, «для исполнения желаний» и пр.

2. Костёл Преображения Господнего

Фото: Planetabelarus.by

В XIV-м веке каменный храм появился и в первой столице Великого Княжества Литовского, Новогрудке. По некоторым данным, ранее на этом месте также находилось языческое капище, причём «освящённое» на государственном уровне, ибо было обустроено под покровительством князя Миндовга. Новый храм стал своего рода ознаменованием государственных симпатий, поскольку возводился при поддержке князя Витовта. Впоследствии, ввиду особого статуса этот храм получил неофициальное название «Фара Витовта» («фарным» называют кафедральный храм, где находится кафедра епископа).

Костёл Преображения Господнего в Новогрудке был знаковым как для нашей истории, так и истории наших соседей: так, здесь крестили писателя Адама Мицкевича, прославившего польскую литературу, здесь венчали короля Ягайло и его супругу Софью из рода Гольшанских, здесь отпевали погибших в Хотинской битве, здесь были расстреляны монахини-мученицы (принявшие смерть вместо других заложников) в период Второй мировой войны.

3. Костел святого Казимира

Фото: Planetabelarus.by

Костёл святого Казимира был первым каменным сооружением в местечке Вселюб, что недалеко от Новогрудка. Его заложили ещё в первой половине XVвека на частные пожертвования. В основе архитектурного сооружения – стиль готики, однако последующие изменения не коснулись принципиальных конструкций, благодаря чему сегодня мы можем увидеть храм если не в первозданном виде, то, во всяком случае, в близком к оригиналу.

Первоначально храм был освящён в честь святого Иоанна (Яна) Крестителя.

4. Костёл Святой Троицы

Фото: Planetabelarus.by

Свято-Троицкий костёл в деревне Ишкольдь, также построенный в XV веке, сохранил практически свой облик практически неизменным. И это удивительно, в особенности, учитывая историю храма. Дело в том, что в разные периоды он служил и протестантским храмом (кальвинским сбором), и православным. И тот факт, что ни один из временных владельцев не решился изменить внешний вид более чем сдержанного, если не сказать – минималистического сооружения в романском стиле, уже сам по себе можно считать чудом. Сегодня храм снова служит католической святыней, но при этом выполняет и роль туристического объекта.

5. Свято-Троицкий костел в Чернавчицах

Фото: Planetabelarus.by

Этот костёл создавался как сакральное, но одновременно и оборонительное сооружение в XV- XVI веках. Точнее, первый храм на этом месте был возведён в XV веке, однако в ходе военных действий был разрушен и при непосредственном финансовом участии Николая Кристофора Радзивилла по прозвищу Сиротка был возведён снова в XVI веке. Исторически использовался разными конфессиями, но сегодня снова возвращён Католической церкви. Одновременно выступает и как туристический объект, привлекающий туристов как из Беларуси, так из-за рубежа.

Все вышеописанные храмы являются действующими, и в каждом из них заинтересованный человек найдёт немало познавательного. Особенного внимания достойна акустика древних сооружений. Современные архитекторы, используя все открытые законы физики, достичь аналогичных результатов в своей работе не могут. Современные церкви и костёлы оснащаются звукоусиливающим оборудованием, тогда как наши предки вполне довольствовались так называемыми голосниками, – кувшинами различного объёма и формы, которые замуровывались в стены и своды храма и обеспечивали идеальную акустику.