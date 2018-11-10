Балтийская лига: Минский СКА обыграл литовский «Драгунас» 10.11.2018, 16:34

Белорусские гандболисты победили литовцев со счетом 27:23.

Минский СКА оказался сильнее "Драгунаса" (27:23). Для белорусов эта виктория первая в Балтийской лиге в новом сезоне, передает pressball.by.

ДРАГУНАС — СКА — 23:27 (13:14)

СКА: Бровко (7), Кривенко (5), Ушал (5), Гирик (3), Вайлупов (3), Хадкевич (2), Алехин (2).

Балтийская лига. Группа "А": ЗТР — 4 очка (2 игры), Риихимяки — 2 (1), Драгунас — 2 (2), Пыльва — 2 (1), СКА — 2 (2), Кехра — 0 (4).