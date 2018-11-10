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Рыболовлев вернулся в Москву после дела о коррупции в Монако

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  • 10.11.2018, 16:42
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Дмитрий Рыболовлев

В Монако российского миллиардера обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев после задержания в Монако был отпущен под условие судебного контроля, рассказал РБК его представитель. Сейчас он находится в Москве

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев вернулся в Москву после того, как он был задержан в Монако на фоне возбуждения дела о коррупции, сообщил представитель бизнесмена.

«Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях», — рассказал собеседник РБК.


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