Бывший командующий войсками РФ в Сирии возглавил Западный военный округ 1 10.11.2018, 17:39

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Александр Журавлев дважды становился командующим российскими войсками в Сирии и дважды покидал этот пост.

Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший российской группировкой в Сирии, назначен президентом РФ на пост командующего Западного военного округа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Александр Журавлев руководил штабом группировки российских войск в Сирии с сентября 2015 года, с момента непосредственного начала операции. С июля по декабрь 2016 года он был командующим всей операцией. В 2017 году он на некоторое время возглавил Восточный военный округ, однако позднее, в декабре, вновь вернулся в Хмеймим командовать российской группировкой войск. В Сирии он оставался до сентября 2018 года.

В период командования Журавлева российские силы, в первую очередь авиация, принимали активное участие в наступлении войск Башара Асада на город Алеппо. В то же время в период его командования силы Дамаска второй раз потеряли Пальмиру, освобожденную в мае 2016 года. Вновь отбить город удалось лишь весной 2017 года.

Предшественник Журавлева, экс-командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов в июле получил должность замминистра обороны России. Картаполов также возглавлял российскую группировку войск в Сирии — с декабря по март 2017 года.