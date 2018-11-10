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NEXTA на «Белсате»: Раскрыта тайна сиплого голоса Лукашенко

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  • 10.11.2018, 17:55
  • 2,119
Степан Светлов

Об этом он рассказал своим землякам.

Более четверти века Александр Лукашенко выступает на политической арене. Казалось, что мы уже все знаем о бессменном правителе нашей страны. Однако нет, для жителей Болбасово Лукашенко приберег трогательную историю из своего детства, пишет «Белсат».

Александр Лукашенко:

«Когда мать получала мизерную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров, съедал 10-12 порций мороженого».

Таким образом, похоже, раскрылась тайна сиплого голоса диктатора, но все еще остается загадкой, на что же будущий правитель тратил остаток денег – почти 3 рубля? Да и о нынешних расходах правителя, который живет на широкую ногу, широкой общественности ничего не известно. Зато нам иногда показывают крупные расходы из государственного бюджета, который состоит из наших налогов, но почему-то построенные за них вещи преподносятся, как достижение одного человека.

Как добавил блогер NEXTA, в детстве ему казалось, что у Лукашенко сиплый голос, потому что он много кричал на своих подчиненных, но, как оказалось, дело в 10-12 пачках мороженого, которое диктатор съедал за один раз.

Александр Лукашенко:

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию этот красавец-мост через нашу прекрасную реку Припять!»

И такой пиар окупается, людям это нравится:

«Да, да, нравится. Стиль правления Лукашенко».

Но вернемся в Болбасово, где в прошлом ступала нога будущего президента, а в будущем должен возникнуть очень необходимый для поселка аэропорт.

Александр Лукашенко:

«Он будет одним из лучших в нашей стране».

Но болбасовцы не пересядут с велосипедов на боинги, они просто будут слушать самолетный гул, так как самолеты должны перевозить грузы, а не людей.

Александр Лукашенко:

«Здесь будут самолеты прилетать-улетать, поставлять товары».

Ну как тут не вспомнить классику.

Бендер о Нью-Васюки:

«Аэропорт!»

«Регулярное отправление самолетов… Мельбурн»

«Москвичи попросятся в ваш великолепный город. Спокойно, этого не надо бояться – столица автоматически переходит в Васюки!»

Александр Лукашенко:

«Пусть этот поселок будет символом неразрывной дружбы славянских народов, прежде всего россиян и белорусов».

Остап Бендер: «Нью-Васюки становятся центром мира, а позже и Вселенной».

Но не все обещания исполняются. Так, год назад директор департамента авиации обещал сдачу взлетной полосы на минском аэродроме:

Владимир Костин, директор департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций:

«Все выполняется вовремя, и у нас нет сегодня сомнений, что взлетно-посадочная полоса будет сдана в срок. Согласно указу, это конец 2018 года, но есть конкретная дата, установленная министром транспорта и коммуникаций, – 7 ноября 2018 года».

Но до сих пор ответственного за строительство полосы Владимира Костина КГБ задержал на горячем за получение взятки. Пока чиновники получают взятки, белорусы не получают ничего.


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