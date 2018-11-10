Жители сел Сахалина разбирают дома на дрова, чтобы не замерзнуть 4 10.11.2018, 18:03

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Фото: svoboda.org

Согласно российскому законодательству, жители не могут пойти и самостоятельно нарубить дров в лесу.

На Сахалине жители сёл Хоэ и Танги вынуждены разбирать пустующие дома на дрова, чтобы не замёрзнуть, сообщает "Сибирь.Реалии".

Топить печи людям нечем. В населённых пунктах закончились дрова, а местные власти, ответственные за их подвоз, не организовали доставку. Последний раз их сюда привозили в 2017-м, сообщает сайт Sakh.com. Купленных тогда запасов хватило почти на год. Теперь приобрести их просто негде.

По словам чиновников администрации Александровск-Сахалинского района, ответственных за обеспечение жителей дровами, они организовали конкурс на поставку, однако на него никто не заявился. Предприниматель, который обычно этим занимался, перестал вести бизнес. Теперь тендер объявили повторно, один претендент якобы уже есть. Но дрова в сёла привезут не раньше конца ноября – начала декабря. Купить их в первую очередь смогут лишь те, у кого в сарае не осталось ни одного полена.

По информации местных СМИ, в Хоэ сейчас 111 частных жилых домов, в Танги – 44. В это время года средняя температура в районе составляет около 0 градусов.

Согласно российскому законодательству, жители не могут пойти и самостоятельно нарубить дров в лесу. Это запрещено и может грозить штрафом. С 1 января 2019-го Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу для собственных нужд. Это сухие деревья или их части, которые лежат на земле. Сейчас для их сбора необходимо также получать отдельное разрешение.