Власть бритых голов 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.11.2018, 18:31

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Фото: echo.msk.ru

Маски российскими властями давно сброшены.

История появления Евгения Пригожина – человека, мягко говоря, с мутным прошлым и пугающим настоящим, за столом переговоров рядом с министром обороны России и другими высокими военными чинами, имеет одно важное измерение.

Евгений Пригожин – человек, осужденный в советские времена по тяжким уголовным статьям – «разбой», «кража», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность», получивший 13 лет заключения. Это – матерый уголовник, отсидевший большую часть срока.

Наверное, даже и такая власть, как российская, вышедшая из шинели питерских лихих 90-х, должна была не показывать свои связи с Пригожиным, держаться от него подальше.

Но это не так. То Путина рядом с ним фотографируют, то бритый пригожинский профиль обнаруживается рядом с золотом генеральских погон.

Понятно, что Пригожин сам по недостатку ума лезет на публику, но власти должны были бы закрыть ему туда дорогу, не показывать столь наглядно властную криминализацию. Этого не происходит.

Глупое официальное оправдание — мол сидел за столом с генералами, потому что «поляну» им накрывал. Они даже и не сильно старались придумать что-то внятное для объяснения.

Власти распустились, потеряли хватку и уже не следят за такими мелочами, как своя репутация. Один их последних примеров – публичные угрозы путинского охранника Золотова Навальному. Не имевшие никаких последствий, спущенные властями «на тормозах».

Да и в самом деле – репутации у власти давно уже нет. Она уничтожена валом событий последнего двадцатилетнего правления. Одна война с Украиной и убийство Политковской, Эстемировой и Немцова чего стоят.

И, какая, в сущности проблема, если среди официальных лиц будет мелькать характерный бритый профиль, годный в иных условиях разве что при съемках фактуры для очередной серии «Бандитского Петербурга».

Маски властями давно сброшены. Под ними ухмылка. Уверенность в том, что наказания не будет. Ни за что.

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