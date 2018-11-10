В Беларуси могут разрешить торговать алкоголем и сигаретами в интернете 2 10.11.2018, 18:41

В ЕАЭС предложили легализовать онлайн-продажу алкоголя, табака и лекарств.

Онлайн-торговлю алкоголя, табака, лекарств и ювелирных украшений могут разрешить в следующем году во всех странах ЕАЭС.

Онлайн-продажу алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий могут разрешить на территории Евразийского экономического союза уже в 2019 году.

Пресс-служба ЕАЭС пояснила агентству РБК, что предложение о расширении ассортимента интернет-торговли выдвинули представители бизнеса — владельцы электронных торговых площадок и ассоциаций, операторы служб доставки и сами производители товаров.

Сейчас эти рекомендации обсуждают министры ЕАЭС, а предложение вошло в «дорожную карту» по развитию онлайн-торговли на 2019-2020 годы. Из документа следует, что запрет на торговлю алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирными изделиями в интернете оказался малоэффективным.

«Эти товары продаются через интернет в обход действующего законодательства. В результате добросовестные продавцы теряют важный канал сбыта, потребитель может получить товар, который не соответствует требованиям безопасности, а бюджеты стран теряют доходы», — говорится в «дорожной карте» ЕЭАС.

Авторы рекомендаций рассчитывают, что легализация онлайн-торговли перечисленными товарами поможет сократить долю подделок, повысить качество товаров, а также повысить конкурентоспособность и прибыль добросовестных продавцов.

Эксперты не исключают, что конкуренция после отмены ограничений приведет к снижению цен на некоторые товары.

Вопрос разрешения продажи спиртных напитков поднимался в Беларуси уже несколько раз. Так, в позапрошлом году «Европорт» пытался повлиять на власти, заявляя, что интернет-магазины «не могут достичь рентабельности без наличия полного ассортимента товаров, который включает алкоголь и табачные изделия». Однако против инициативы тогда выступили министерства внутренних дел и торговли.

В 2008 году в Беларуси приняли закон № 429-З, запрещающий торговать алкоголем через интернет. С июня 2013 года за доставку алкоголя домой юридическим лицам грозит штраф до 500 базовых величин.