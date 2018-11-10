Сколько в Европе может быть российских шпионов и почему они проваливаются 1 10.11.2018, 18:49

1,289

Автор книги «Агенты Путина» объяснил также, почему растет число раскрытых русских шпионов.

"Русские спецслужбы в последние годы используют настолько агрессивные методы, в том числе внутри Евросоюза, что правительства многих стран вынуждены активно защищаться против русских шпионов".

В Австрии завели уголовное дело в отношении полковника австрийской армии в отставке, который якобы около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Под каким прикрытием работают в Европе сотрудники российских спецслужб и сколько их, рассказал “Настоящему времени” чешский журналист и аналитик Ондржей Кундра, автор книги "Агенты Путина. Как российские шпионы крадут наши секреты".

– Русские шпионы могут работать в странах Европы, включая Чехию, по-разному. Могут действовать под дипломатическим прикрытием при посольстве. В Праге, например, огромное по численности российское посольство, и часть людей с дипломатическим паспортом на самом деле – русские шпионы. Другие же могут иметь легальную работу, так что никто не может определить, чем они занимаются в действительности. То есть они не попали сюда в качестве дипломатов, а уже долго здесь проживают, создали семью, имеют нормальную профессию, а на самом деле живут параллельной шпионской жизнью.

У нас есть пример бывшего русского шпиона Роберта Рохарджа, который работал тюремным психологом в Чехии. У него была семья, хобби, свои интересы какие-то, и в тоже время он шпионил в пользу России – собирал информацию о высокопоставленных политиках и военных.

Учитывая, что русские шпионы в Европе продолжают заниматься своей деятельностью, в какой-то мере можно говорить о том, что они чувствуют себя в безопасности. В то же время это рискованная работа, и в любое время они могут быть раскрыты. В этом суть шпионажа. Конечно, в небольших странах Европы службы контрразведки не располагают настолько крупными ресурсами и финансами, чтобы следить за всей деятельностью русских спецслужб.

Объяснений, почему растет число раскрытых русских шпионов, довольно много. Одно из них в том, что русские спецслужбы в последние годы используют настолько агрессивные методы, в том числе внутри Евросоюза, что правительства многих стран вынуждены активно защищаться против русских шпионов. Именно поэтому столько раскрытых агентов. Многие были уволены, депортированы обратно в Россию или попали под суд, как, например, в Эстонии.

Последней каплей в этом смысле было покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании, к которому были причастны сотрудники ГРУ. Это преступление вызвало широкий отпор не только в этой стране, но и в других, где решили, что не позволят, чтобы такие вещи происходили.

Точное число российских шпионов, работающих в Европе или Чехии, мы, конечно, знать не можем. Есть только определенные предположения. Великобритания называла цифру – около 30 человек, которые работают при посольстве. В Чехии в посольстве работает всего около 120 человек, и, по предположениям наших служб, как минимум треть из них являются тайными агентами.

В каких операциях обвиняли российские спецслужбы

Черногория, Великобритания, США, Эстония, Швейцария, Нидерланды – страны, где всего за последние пару лет сотрудникам российских спецслужб предъявляли обвинения в шпионаже.

Точное число российских шпионов, работающих в Европе или Чехии, мы, конечно, знать не можем. Есть только определенные предположения. Великобритания называла цифру – около 30 человек, которые работают при посольстве. В Чехии в посольстве работает всего около 120 человек, и, по предположениям наших служб, как минимум треть из них являются тайными агентами.

В каких операциях обвиняли российские спецслужбы

Черногория, Великобритания, США, Эстония, Швейцария, Нидерланды – страны, где всего за последние пару лет сотрудникам российских спецслужб предъявляли обвинения в шпионаже.